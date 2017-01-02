В Киеве согласовано создание госпитальных округов на Херсонщине

В Киеве согласовали создание госпитальным округов на Херсонщине, сообщили ПИК в Департаменте охраны здоровья ОГА. Совещание проводилось Кабмином, профильным министерством при поддержке Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в конце декабря. Именно на совещании Херсонской области согласовали создание госпитальных округов с последующим утверждением Кабмином.



1. Госпитальный округ №1 с центром г. Херсон.

2. Госпитальный округ №2 с центром г. Новая Каховка.

3. Госпитальный округ №3 с центром г. Берислав.

4. Госпитальний округ №4 с центром г. Геническ.