С 10 января Мининфраструктуры начнет проверку Херсонского морпорта в рамках аудита подведомственных министерству предприятий, который начался в 2016 году. Об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк. По словам чиновника, аудиторское управление проводит аудит эффективности использования денег и финансовый аудит. Антикоррупционное управление проводит проверки, касающиеся превышения служебных полномочий, злоупотребление служебным положением, в том числе проверки, связанные с использованием денег.

По материалам: Голос столицы