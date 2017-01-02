На херсонців 6 січня чекає різдвяна програма та смачна кутя

Храм Святої Трійці підготував для всіх херсонців, дорослих і дітей, спеціальну різдвяну програму. "Ви почуєте спів різдвяних народних українських колядок, виступи дитячих, і молодіжних музичних колективів, а також ми очікуємо на приїзд гостей з Нової Каховки, групи, що виступає в стилі «Gospel music» (Церква Різдва Христового)", – розповів настоятель храму Олег Стецюк. Також гостей пригощатимуть смачною різдвяної кутею. Різдвяна програма відбудеться 6 січня у Свято-Троїцькому сквері (пр. Святих Кирила та Мефодія, 15-а). Початок о 17:30.

Джерело: 0552.ua