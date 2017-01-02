Новокаховчанам продают хлеб с запахом хлорки

Жители новокаховского микрорайона «Сокол» пожаловались на многочисленные нарушения в МАФах, торгующих хлебом и шаурмой на перекрестке ул. Горького и пр. Победы. Так, в хлебном киоске постоянно пахнет хлоркой, даже хлеб пропитался этим запахом, продавцы работают без санитарных книжек, с владельцем киоска связаться невозможно. На вопрос, почему хозяин МАФа избегает общения с покупателями, продавцы отвечают, что он вообще грозил их уволить за лишние разговоры.

«Почему городская санитарная служба не обращает внимания на эти нарушения правил торговли?», – возмущены горожане.

По материалам: Таврийские вести