Херсонские лицеисты “Ангелам добра” распечатали календари, придумали макет и сделала ангелочков

Учащиеся Херсонского профессионального лицея пищевой промышленности помогли волонтерам. "Узнав, что мы спустя двухлетней работы, наконец-то решили взять себе название организации "Ангелы добра", ребята срочно сделали нам ангелочков, распечатали календари, придумали макет организации, то есть подошли к делу по-взрослому, со всей отдачей", – сообщила в Facebook волонтер Наталья Бреус. Она также отметила, что несмотря на карантина и каникулы ребята доделали четвертую маскировочную сетку. "Когда оставалось совсем немного, и ребят уже не пускали в помещение, к "станку" стали преподаватели, технические работники", – добавила Наталья Бреус.

По материалам: 0552.ua