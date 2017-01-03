В этом году в Херсоне впервые за средства местного бюджета будут закупать социальные услуги

Впервые в Херсоне из городского бюджета профинансируют социальный заказ на предоставление услуг, в том числе для ВИЧ-инфицированных. На этот год предусмотрено 50 тыс. грн на консультирование и социальное сопровождение пациентов, получающих заместительную поддерживающую терапию. 75 тыс. грн предусмотрено на закупку услуг по паллиативной и хосписной помощи для членов территориальной общины. Кроме того, из горбюджета в 2018 году планируют выделить 60 тыс. грн на услуги, направленные на социальную интеграцию и реинтеграцию бездомных. Инициатором этого процесса стала общественная организация «Ассоциация XXI века».

Данная организация с апреля 2016 года внедряет пилотный проект «Постоянство ВИЧ-услуг» при поддержке проекта USAID «Реформа ВИЧ-услуг в действии».

Об этом сообщается на сайте Херсонского горсовета