Херсонські патрульні виїхали на бійку, а знайшли наркотики

Вчора у Херсоні близько 4:00 на вул. Маяковського до патрульних звернувся чоловік. Він повідомив, що в одному з будинків на вулиці Рішельєвській (Жовтневої Революції) вбивають його товариша. Інспектори викликали підкріплення та негайно вирушили за адресою. На місці патрульні побачили побитого чоловіка та 4 невідомих громадян. Постраждалому надали домедичну допомогу та викликали лікарів. Під час поверхневої перевірки та огляду приміщення інспектори виявили речовини рослинного походження, схожі на канабіс.

А також шприци з невідомою речовиною, схожою на наркотичну.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Усіх затриманих доправили до Херсонського відділення поліції.

Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції Херсона у Facebook