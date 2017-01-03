Херсонські патрульні виїхали на бійку, а знайшли наркотики

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15781331_1004881022950789_8413803322122589912_nВчора у Херсоні близько 4:00 на вул. Маяковського до патрульних звернувся чоловік. Він повідомив, що в одному з будинків на вулиці Рішельєвській (Жовтневої Революції) вбивають його товариша. Інспектори викликали підкріплення та негайно вирушили за адресою. На місці патрульні побачили побитого чоловіка та 4 невідомих громадян. Постраждалому надали домедичну допомогу та викликали лікарів. Під час поверхневої перевірки та огляду приміщення інспектори виявили речовини рослинного походження, схожі на канабіс.

А також шприци з невідомою речовиною, схожою на наркотичну. 

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Усіх затриманих доправили до Херсонського відділення поліції. 

Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції Херсона у Facebook

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