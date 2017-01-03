У Херсонській області відремонтують 4 школи

Капітальний ремонт 4-х шкіл у Голопристанському районі буде проведено у 2017 році. Це школи: Чорноморська, Малокопанівська, Нововолодимирівська, Садівська. Відповідне рішення було прийнято депутатами Херсонської обласної ради. Вони власним рішенням внесли зміни до плану заходів з реалізації у 2016-2017 роках Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року. Крім вищезазначених шкіл до програми було включено інші освітні об’єкти на території нашої області.

А саме:

капітальний ремонт будівлі та опалення Воскресенського ДНЗ ясла-сада «Струмочок» Чкалівської сільської ради Новотроїцького району;

Реконструкція мереж і споруд каналізаційної системи смт Новотроїцьке (I черга);

Реконструкція мережі споруд каналізаційної системи смт Нижні Сірогози.

Джерело: Херсонская правда