Глава Херсонщины Андрей Гордеев о первоочередных задачах на 2017 год

Мостопереход между Таврическим и ХБК в Херсоне является одной из первоочередных задач на 2017 г. Об этом глава Херсонщины Андрей Гордеев рассказал УНН: «Это позволит улучшить транспортную развязку, сделать ее двухуровневой и урегулирует транспортный поток, устранить пробки в центре города. Работы проводятся за счет средств субвенции из госбюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий в размере 12 млн 360 тыс. грн, с учетом софинансирования из местных бюджетов в сумме 360 тыс. грн».

Также, по словам Гордеева, в следующем году начнут строительство большой европейской магистрали, которая соединит Львов и Херсон.

Еще одной стратегической задачей является восстановление орошения, которое позволит втрое увеличить урожайность сельхозкультур.

Увеличить количество орошаемых земель планируется и за счет строительства на Северо-Крымском канале, что будет способствовать увеличению производства риса в области.

Также Гордеев планирует продолжить восстановление украинского вещания в Крыму.

По материалам: Гривна. Новый формат