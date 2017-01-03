На Херсонщине полиция задержала ночного вора, похитившего 700 грн и драгоценности

В дежурную часть Ивановского отделения полиции в 05:10 позвонила 46-летняя жительница села Трофимовка. Женщина сообщила, что на собственном дворе через окно видит неизвестного мужчину. Приехав на место вызова, следственно-оперативная группа задержала 29-летнего жителя села Кирово. При проведении проверки полицейские выяснили, что пока хозяйка спала, задержанный проник в жилой дом и похитил 700 гривень и ювелирные изделия. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража».

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. Сейчас полиция проверяет его причастность к совершению аналогичных преступлений. Проводится досудебное расследование.



Отдел коммуникации полиции Херсонской области