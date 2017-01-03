Спасатели Херсонщины каждые сутки ликвидируют последствия разлива ртути

Спасатели Херсонщины каждые сутки выезжают для ликвидации последствий разлива ртути в квартирах и домах. По словам начальника аварийной службы Сергея Яцынюка, причина таких утечек – разбитые стеклянные градусники старого образца, содержащие около грамма ртути. Заболевшие меряют температуру и роняют градусники. Стеклянные корпуса приборов разбиваются, ртуть вытекает, и очаг загрязнения нужно обрабатывать специальными веществами, чтобы не отравиться испарениями ядовитого металла.

Вызов коммунальных спасателей с демеркуризацией помещения стоит 300 грн.

По материалам: Херсонцы