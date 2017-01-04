На Херсонщине в результате ДТП были госпитализированы три человека

2 января около 18:20 на 82 км автодороги Херсон – Каховка – Геническ произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП три человека были госпитализированы в Каховскую районную больницу. Одна женщина – в тяжелом состоянии. Установлено, что 41-летний водитель автомобиля «ВАЗ – 211040», двигаясь по автодороге, вблизи станции «Заветная» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В результате ДТП три жители пгт Нижние Серогозы были доставлены в Каховскую центральную районную больницу.

Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. У 38-летней женщины врачи диагностировали травмы различной степени тяжести.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами».

Водитель направлен на медицинское освидетельствование для определения состояния опьянения.

Назначено проведение соответствующих экспертиз, продолжаются следственные действия.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области