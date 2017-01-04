96 дітей з Херсонської області відпочивають на Івано-Франківщині

2 січня група дітей із родин бійців АТО, військовослужбовців і дітей пільгових категорій з Херсонщини відправилася на відпочинок в Івано-Франківську область. Як повідомив начальник управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Євген Криницький, в західну частину України відправилися 96 дітлахів. Разом із супроводом туристична група нараховує 108 осіб.

«За ініціативи голови обласної державної адміністрації свого часу було укладено угоду з Івано-Франкцівщиною про регулярний обмін дітьми для забезпечення їх літнім і зимовим відпочинком. Діти Херсонщини під час подорожі проживатимуть у родинах волонтерів у Яремчому, Тлуманському й Снятенському районах Івано-Франківської області», – поінформував Євген Криницький.

Повернення групи дітей з відпочинку заплановане на 11 січня, повідомляє прес-служба Херсонської ОДА.