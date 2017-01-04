В КП «Каланчак» прикордонникам пропонували хабар в 300 рублів

2 січня в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Каланчак» прикордонники Херсонського загону відмовились від хабара в 300 рублів РФ. Кошти пропонував громадянин України, який хотів без проходження паспортного контролю перетнути адмінмежу з материкової частини України в сторону окупованого Криму. Прикордонники попередили громадяна про можливу кримінальну відповідальність за спробу дачі хабара, на що він почав нецензурно висловлюватись та погрожувати військовослужбовцям. За вчинене правопорушення особу притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 185-10 КУпАП.

А по факту спроби дачі хабара проінформовано представників Національної поліції для прийняття правового рішення, повідомляє помічник начальника прикордонного загону – начальник прес-служби Іван Шевцов.