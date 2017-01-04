Херсонские патрульные у главной елки области общались с детьми и дарили им подарки

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cc2f1ff8450d7af0e0963dac675fafbd_xl3 января патрульные побывали у елки на пл. Свободы в Херсоне. Инспекторы беседовали с детьми и их родителями на тему правил поведения на дороге и личной безопасности. Стражи порядка спрашивали детей, в каких местах можно переходить дорогу, можно ли приближаться к подозрительным предметам, как отвечать неизвестному на предложение пойти вместе с ним. Дети охотно общались с полицейскими, в подарок от патрульных каждый получил книги, раскраски и светоотражающие браслеты.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Херсона в Facebook

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