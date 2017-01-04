В прошлом году пограничники на админгранице с Крымом обнаружили контрабандных товаров на сумму более 2 млн гривен

На протяжении 2016 года пограничники Бердянского отряда прекратили более 1 300 фактов нарушения пограничного режима и более 1 000 фактов нарушения порядка пересечения админграницы с временно оккупированной территорией Крым в контрольном пункте «Чонгар». По разным причинам отказали в пропуске более 2 000 гражданам. Около 700 иностранцам запретили въезд на территорию Украины. По результатам рассмотрения админдел наложено штрафов на сумму более 700 тыс. гривен. Выявлено 5 единиц оружия, 68 боеприпасов к стрелковому и охотничьему оружию, более 500 гр психотропных веществ.

Общая сумма оценки обнаруженной контрабанды составила более 2 млн грн. В 72 случаях пограничники отказались от незаконного денежного вознаграждения.

Общая сумма взятки, что путешественники предлагали военнослужащим, составила более 45 тыс. гривен, сообщает пресс-служба Бердянского пограничного отряда.