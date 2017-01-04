Херсонец угрожал своей семье и хранил дома наркотики

Вчера около 14:00 патрульные получили вызов о том, что в квартире одного из домов на улице Владимира Великого (Ворошилова) мужчина угрожает жене и двум своим дочерям. На месте инспекторы обнаружили заявителя и ее мужа. Гражданин имел явные признаки алкогольного опьянения. Конфликт урегулировали. Во время осмотра помещения патрульные обнаружили устройство для употребления наркотиков, а также вещество растительного происхождения, похожее на каннабис. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Херсона в Facebook