Маленьких херсонців та жителів області запрошують на виставу та відкриття Різдвяної шопки

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e759bd349f21095dda6e354f31b142f2Сьогодні об 11:00 та 14:00 в обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М. Куліша в рамках обласної акції для дітей сільської місцевості та дітей пільгових категорій «Різдвяні подорожі для тебе» відбудуться дві вистави, після яких діти отримають солодкі подарунки. По закінченню всі бажаючі зможуть відвідати новорічно-різдвяні заходи, підготовлені обласними музеями. Також зануритись в історію християнського свята мешканці Херсонщини зможуть завітавши на Різдвяну шопку, яка відкриється на площі Свободи о 13:00.

Про це повідомляється на сайті Херсонської ОДА

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