У Херсоні 550 дітей запрошені на перегляд вистави

Херсонським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді заплановано проведення Новорічного соціального заходу для дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб, дітей-інвалідів, дітей-сиріт з прийомних сімей та будинків сімейного типу, дітей учасників антитерористичних операцій та дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Захід відбудеться 6 січня о 10:00 у приміщенні Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша. На глядачів чекає вистава «Казкове Євробачення в Херсоні». Усього на виставу запрошено 550 дітей вище зазначених категорій.

А після вистави у холі театру дітям будуть роздані солодкі подарунки.

Фото: театр ім. М. Куліша (Facebook)