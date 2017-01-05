73-летний житель Херсонщины перечислил мошенникам почти 35 тыс. гривен

Жители Херсна и области продолжают попадаться в сети телефонных мошенников. Наиболее распространенная тематика мошенничеств – это информация о том, что родственник попал в беду или срочно необходимы деньги на лечение. Обычно жертвами такого вида мошенничества становятся пожилые люди. «Отец, я заболел, нахожусь в киевской больнице. Срочно нужны деньги на операцию», – такие слова вчера услышал 73-летний житель Новой Каховки. Взволнованный мужчина с нарушениями зрения и слуха сразу же собрал 34 750 грн и с ближайшего терминала перечислил деньги на мобильные номера.

Лишь впоследствии пенсионер позвонил сыну и узнал, что его обманули.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Сотрудниками полиции принимаются меры по установлению злоумышленника, причастного к совершению преступления.

Уважаемые граждане! Если на ваш телефон поступил подобный звонок или вызывает сомнение, что вы слышите голос родственника, необходимо незамедлительно связаться с родственником или с теми людьми, которые могут быть рядом с ним и проверить полученную по телефону информацию.

Если вы стали жертвой мошенничества, ни в коем случае не медлите, и сразу же обращайтесь в полицию по номеру «102».

Отдел коммуникации полиции Херсонской области