Херсон готується до негоди – 6, 7, 8 січня у зв'язку з переміщенням активного південного циклону по місту очікуються сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, сильні хуртовини, на дорогах ожеледиця, снігові замети, снігові накати, а також різке зниження температури повітря. На дорогах міста, за словами начальника КП "Дорожник" Валентина Чеснокова, у ці дні працюватиме 10 одиниць техніки, серед яких снігоочисні машини, піскорозкидувачі, погрузчики. На підприємстві заготовлено більше 3-х тонн піщано-сольової суміші, якою посипатимуть проїжджу частину. Окрім того, готова до роботи у негоду і спецтехніка підрядних організацій.

Також у Херсоні розгорнуто мобільні пункти обігріву за адресами: вул. Вишнева (Блюхера), 12 та просп. Св. Кирила та Мефодія (Димитрова), 16-а. Людей, які звертатимуться до цих пунктів забезпечуватимуть гарячими обідами.

Водіїв просять обмежити рух транспортних засобів.

Не слід паркувати автівки на узбіччях доріг, оскільки вони блокують роботу снігоприбиральної техніки.

Бажано не виїжджати 6-го січня із міста, а також не планувати поїздок на вихідні 7-9 січня.

У разі виникнення екстренних ситуацій звертайтеся за номерами телефонів: 15-80; (050)309-15-80; (097)202-15-80.

Також працює диспетчерська служба КП "Дорожник": (0552)29-16-69, повідомляється на сайті Херсонської міськради.