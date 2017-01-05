За неделю в Украине – 3 летальных случая от гриппа

С 25 декабря 2016 года по 1 января 2017 года зарегистрировано 3 летальных случаев от гриппа во Львовской и по 1-му в Полтавской, Николаевской и Запорожской областях. В Центре гриппа и острых респираторных вирусных инфекций отметили, что в течение недели гриппом и ОРВИ заболели 369 151 человек, из них 57,8% – дети в возрасте до 17 лет. Больше всего больных зарегистрировано в Киевской, меньше всего – в Луганской областях. «Тенденция к росту заболеваемости уменьшилась, специалисты связывают это с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях», – сказано в сообщении.

Эпидемический порог превышен в 21 области Украины и Киеве. Только в Луганской, Ивано-Франковской, Донецкой и Харьковской областях фиксируют показатели в пределах нормы.

Об этом сообщается на сайте Минздрава