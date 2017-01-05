Херсонские патрульные помогли двум заблудившимся пенсионерам

Вчера ночью на ул. Залаэгерсег патрульные заметили пожилого мужчину. У него был растерянный вид и он был одет не по сезону. Инспекторы согрели пенсионера и вызвали медиков, сообщается на странице Патрульной полиции в Facebook. Как установили патрульные, гражданин разыскивался Херсонским отделением полиции. У пожилого человека проблемы со здоровьем, он ушел из дому 3 января около 11 утра. Найденного доставили домой и передали сыну. Также вчера около 16:00 на ул. Маяковского к патрульным обратилась пожилая женщина, которая не могла вспомнить свое имя, дату рождения и адрес.

Она пояснила, что заблудилась, но помнит, что живет неподалеку.

Инспекторы вместе с пенсионеркой проехали по улицам, расположенными недалеко от Центрального рынка. Полицейские спрашивали у прохожих и работников магазинов и учреждений, не видели ли они эту женщину. Одна из продавщиц узнала ее и указала на дом, в котором живет пенсионерка. Родственники объяснили, что женщина уже не впервые теряется в городе.