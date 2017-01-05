В Херсонской области готовятся перекрыть все дороги государственного и местного значения

На юге Украины готовятся перекрыть все дороги государственного и местного значения после начала снегопада. Поэтому водителей просят не выезжать 6 января. "С первыми снежинками 6 января Служба автодорог сразу же перекрывает все дороги по основным направлениям. Делаем это синхронно с Херсоном, Кировоградом и Одессой. Иллюзий нет, – к нам идет снегопад. Очень большие проблемы во время предыдущей борьбы со стихией были как раз в том, что застревали машины, и люди замерзали", – сказал зам. председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь.

Медицинской службе рекомендовано 5 января госпитализировать всех рожениц, которые в ближайшие дни должны рожать.

По материалам: Спектр Новости