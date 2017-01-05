Подарки бойцам 57-й бригады под Мариуполем привез глава Херсонщины Андрей Гордеев

4 января глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев вместе со своими заместителями, представителями военкомата и духовенства посетили бойцов 57 бригады, которые сейчас защищают боевые позиции под Мариуполем. Бойцам были передані подарки и лакомства, а также медикаменты и необходимые вещи (балаклавы, одежда, белье и прочее). Настоятель Свято-Покровского храма Херсона, протоиерей, военный капеллан Сергей Чудинович и протоиерей часовни Веры, Надежды, Любови и Софии Игорь Семенихин отслужили литургию в расположении воинской части.

Как отметил на своей странице в Facebook Андрей Гордеев: «Наши воины держатся крепко, несмотря на ежедневные обстрелы со стороны сепаратистов и сложные бытовые и погодные условия. Они передают поздравления с Рождеством всей Херсонской области».

Также они посетили крайний пост в Широкино, где почти ежедневно происходят артиллерийские и минометные обстрелы и идут бои. Глава области рассказал, что через час после их отъезда тоже начался минометный обстрел. «Перезвонили бойцам на передовую – потерь, слава Богу, нет», – отметил он.

После возвращения из передовой председатель ОГА принял решение о шефстве над 57-й бригадой и поручил найти и подготовить для бойцов необходимую технику, маскировочные халаты, одежду и другие необходимые вещи, сообщается на сайте Херсонской ОГА.