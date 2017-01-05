У Херсоні відкрилась Різдвяна шопка

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img_3261Сьогодні у Херсоні на пл. Свободи відкрилась Різдвяна шопка. У заході взяли участь творчі колективи Палацу культури. Вони допомогли створити  атмосферу стародавнього святкування з різдвяними колядками та танцями. 

За матеріалами: 0552.ua

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