У Херсоні відкрилась Різдвяна шопка Дата публікації 05.01.2017 Автор: Редакція Сьогодні у Херсоні на пл. Свободи відкрилась Різдвяна шопка. У заході взяли участь творчі колективи Палацу культури. Вони допомогли створити атмосферу стародавнього святкування з різдвяними колядками та танцями. За матеріалами: 0552.ua Можливо буде цікаво: 4 січня у Херсоні відкриється Різдвяна шопка Новорічно-різдвяна шопка «А що перший празник, то Різдво Христове» у Херсоні На херсонців 6 січня чекає різдвяна програма та смачна кутя У Херсоні відкрилась фотовиставка «Благодійність крізь призму об‘єктива» У Херсоні відкрилась художня виставка Залишити відповідь Скасувати відповідь Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *Коментар Ім'я * E-mail * Сайт Капча * .