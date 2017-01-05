В прошлом году на Херсонщине шерифами стали 220 демобилизованных участников АТО

В 2016 году в рамках проекта «Шериф» за год трудоустроили 220 безработных из числа демобилизованных участников АТО. В центры занятости обратились 1 852 демобилизованных, 1 757-ми предоставили статус безработного, 1 696-ти назначили помощь по безработице. 179 человек проходили профессиональное обучение за счет фонда соцстраха. За год трудоустроили 454 демобилизованных участников АТО, привлекли к общественным и другим временным работам 259 безработных.

Об этом сообщает пресс-служба областного центра занятости