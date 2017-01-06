На адмінмежі прикордонники виявили «BMW» з підробленими документами

4 січня до контрольного пункту в’їзду-виїзду «Каланчак» на автомобілі «BMW Х6» прибув громадянин України. Під час перевірки пред’явлених документів прикордонники встановили, що в кінці грудня 2016 року даний громадянин вже намагався потрапити на материкову частину України проте в нього виявили ознаки можливого підроблення доручення на транспортний засіб. Вдруге водій намагався проїхати по тим самим документам, проте і цього разу його не пропустили. На момент видачі доручення власниця транспортного засобу знаходилась за межами материкової частини України.

До того ж з’ясувалось, що власниця, громадянка України, у відповідності до бази даних знаходиться у розшуку.

Про це прикордонники проінформували Каланчацький відділ Національної поліції та направили повідомлення про можливий факт кримінального правопорушення за статтею 366 КК України ("Службове підроблення").

Помічник начальника прикордонного загону –

начальник прес-служби Іван Шевцов