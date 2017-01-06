В Херсоне в первые дни наступившего года в больницу им. Тропиных поступило 19 человек в алкогольном опьянении

В первые дни нового года участились случаи поступления пациентов в алкогольном и наркотическом опьянении. Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы им. А. и О. Тропиных Олег Додуле. Так, с 30 декабря по 4 января в приёмное отделение поступило 19 человек в алкогольном опьянении, в том числе 5 в состоянии сильной алкогольной интоксикации, 2-ое с признаками наркотического опьянения.

Особенную тревогу вызвали два тяжёлых случая поступления пациентов в коматозном состоянии смешанного генеза (алкогольная/наркотическая кома), требующие госпитализации в реанимационное отделение.

Как нехарактерную особенность заведующий приёмным отделением Сергей Берест отмечает, что среди пострадавших от чрезмерного употребления алкоголя – не только лица асоциального типа, с алкогольной зависимостью, но и – почти в половине случаев – достаточно благополучные люди, в том числе женщины.

Возраст пациентов различный – от 25 до 65 лет.

Об этом в Facebook сообщила журналист Татьяна Кондакова.

По материалам: 0552.ua