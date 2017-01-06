10-летний сельский мальчик ушел из дома, чтобы посетить херсонский ТРЦ

Происшествие случилось в одном из сел Каховского района. В отдел полиции обратились родители 10-летнего мальчика. Они сообщили, что утром сын ушел гулять и домой не вернулся. Сотрудники полиции опросили родных, друзей мальчика и жителей села. Выяснилось, что последний раз ребенка видели в компании 30-летнего местного жителя на автобусной остановке. Правоохранители выяснили, что мужчина имеет умственную отсталость. Мальчик с ним дружил.

"Мы разослали ориентировку с фотографией ребенка во все отделы и отделения полиции области, разместили фото мальчика в многолюдных местах: на остановках, возле магазинов, на автостанциях", – сообщил начальник Каховского отдела полиции Валерий Пестрецов.

Также сотрудники полиции опрашивали водителей рейсовых автобусов, но те не видели ребенка и его спутника. Правоохранители предположили, что разыскиваемые могли поехать в Каховку или Херсон, чтобы погулять и посетить места развлечений. Поэтому по имеющейся информации в Херсоне и Каховке полицейские проверяли парки, набережные, торговые центры.

На следующий день родители школьника сообщили, что сын вместе с другом вернулись домой. Мальчик рассказал сотрудникам полиции, что 30-летний друг предложил ему вместе поехать в Херсон. Якобы там живет его знакомая, которая сводит их в торгово-развлекательный центр, где они никогда не были.

Школьник согласился, и они на попутных автомобилях вечером приехали в Херсон. Но зайти в ТРЦ не решились, потому что не имели денег.

Ночь провели на скамейке в одном из дворов. А утром сели в автобус, водитель которого согласился бесплатно довезти их до Каховки. Там они увидели ориентировку и поняли, что их разыскивают.

Мальчик характеризуется положительно, ранее никогда не убегал из дома, воспитывается в многодетной малообеспеченной семье. Школьник пообещал родителям и работникам полиции больше никогда не повторять подобного.

В отношении его родителей будет составлен административный протокол по ст.184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей относительно воспитания детей», сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.