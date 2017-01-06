В Херсоне на период непогоды движение большегрузного грузового транспорта запрещается

С целью обеспечения безопасности движения автомобильного транспорта на улицах города в зимний период текущего года, в случае возникновения сложных погодных условий в Херсоне (сильные морозы, снегопады, налипание снега и снежных заносов, метель или гололед), принято решение о запрете движения большегрузного грузового транспорта в городе. Соответствующее распоряжение 5 января подписал городской голова Владимир Миколаенко, сообщается на сайте Херсонского горсовета.
На период действия запрета движения большегрузного транспорта определены места отстоя на въезде в город:
- на Николаевском шоссе в районе авторынка,
- на Бериславском шоссе в районе завода «Данон»,
- на Киндийском шоссе,
- в районе винзавода,
- на въезде в Камышаны.
Не допускается въезд в город большегрузного транспорта и его обслуживание вне диспетчерского контроля. Подвоз товаров в торговые объекты должен осуществляться транспортом малой грузоподъемности.
В период непогоды будут дежурить тягачи для ликвидации заторов, которые возникают по вине контрагентов предприятий.