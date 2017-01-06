В Херсоне на период непогоды движение большегрузного грузового транспорта запрещается

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45519С целью обеспечения безопасности движения автомобильного транспорта на улицах города в зимний период текущего года, в случае возникновения сложных погодных условий в Херсоне (сильные морозы, снегопады, налипание снега и снежных заносов, метель или гололед), принято решение о запрете движения большегрузного грузового транспорта в городе. Соответствующее распоряжение 5 января подписал городской голова Владимир Миколаенко, сообщается на сайте Херсонского горсовета.

На период действия запрета движения большегрузного транспорта определены места отстоя на въезде в город: 

  • на Николаевском шоссе в районе авторынка, 
  • на Бериславском шоссе в районе завода «Данон», 
  • на Киндийском шоссе, 
  • в районе винзавода,
  • на въезде в Камышаны.

Не допускается въезд в город большегрузного транспорта и его обслуживание вне диспетчерского контроля. Подвоз товаров в торговые объекты должен осуществляться транспортом малой грузоподъемности.

В период непогоды будут дежурить тягачи для ликвидации заторов, которые возникают по вине контрагентов предприятий.

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