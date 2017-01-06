На строительство мостоперехода в Херсоне в облбюджете заложено 2,4 млн гривен

29 декабря Херсонский облсовет принял облбюджет на 2017 год. Также депутаты утвердили перечень объектов, финансирование которых будет осуществляться за счет бюджета развития. Как сообщает пресс-служба ОГА, облуправлению капстроительства предусмотрено на реализацию мероприятий по инвестиционному развития территории 5180,724 тыс. грн, в том числе:

– 2400 тыс. грн – строительство путепровода по ул. Адмирала Сенявина – ул. Залаэгерсег в Херсоне

– 780,724 тыс. грн – строительство модульного спортзала Скадовского филиала Херсонского высшего училища физической культуры

– 2000 тыс. грн – разработка проектно-сметной документации строительства межпоселкового газопровода от Аскании Нова до Геническа.

На сохранение, развитие, реконструкцию и реставрацию памятников истории и культуры выделено 500 тыс. грн. Это областной Дворец культуры по ул. Перекопской, 9 (изготовление научно-проектной документации).

На обеспечение функционирования и приведения в надлежащее состояние коммунальных зданий и объектов выделено 2425,466 тыс. грн, в том числе:

– 1064,426 тыс. грн на капремонт корпуса самоподготовки (спального «Б») – 2442,2 кв. м Скадовского филиала Херсонского высшего училища физической культуры

– 175 тыс. грн – капремонт входов (крылец) здания Дворца молодежи и студентов – бывш. ДКТ (в том числе изготовление проектно-сметной документации, проведение экспертизы)

– 1186,04 тыс. грн – капремонт вестибюля из фойе здания Дворца молодежи и студентов