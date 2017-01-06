Херсонские патрульные, разбив окно, помогли пенсионеру, на которого упала тумба

В одном из домов на пр. Ушакова в Херсоне человек кричит о помощи – такой вызов получили сегодня около полуночи патрульные. На месте инспекторы встретили племянницу гражданина. Она пояснила, что двери в квартиру закрыты изнутри. С разрешения родственников для спасения жизни пострадавшего полицейские разбили окно и зашли в помещение. Там на полу обнаружили пожилого мужчину, которого прижало тумбой. Пенсионеру оказали первую домедицинскую помощь и вызвали врачей.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Херсона в Facebook