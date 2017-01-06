Херсонские патрульные, разбив окно, помогли пенсионеру, на которого упала тумба

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%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%85%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-operaВ одном из домов на пр. Ушакова в Херсоне человек кричит о помощи – такой вызов получили сегодня около полуночи патрульные. На месте инспекторы встретили племянницу гражданина. Она пояснила, что двери в квартиру закрыты изнутри. С разрешения родственников для спасения жизни пострадавшего полицейские разбили окно и зашли в помещение. Там на полу обнаружили пожилого мужчину, которого прижало тумбой. Пенсионеру оказали первую домедицинскую помощь и вызвали врачей.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Херсона в Facebook

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