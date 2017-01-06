За минувшие сутки херсонские патрульные дважды помешали попытке самоубийства

За прошлые сутки, 4 января, херсонские патрульные дважды помешали попытке людей лишить себя жизни. Около 3:00 патрульные получили вызов о том, что на Островском шоссе мужчина пытается спрыгнуть с моста. На месте инспекторы увидели мужчину, перекинувшего ногу через перила моста. Он был пьян и угрожал прыгнуть. Патрульные подошли к нему, отвлекли внимание и сняли с перил. В этот же день около 23:00 поступил вызов о том, что на крыше областного Дворца молодежи ходит неизвестный. На месте инспекторы обнаружили мужчину, который рассказал, что хочет совершить самоубийство из-за ссоры с любимой.

Он вел себя спокойно. Патрульным удалось уговорить его спуститься с крыши здания.

В обоих случаях на место вызвали карету "скорой помощи", сообщается на странице Патрульной полиции Херсона в Facebook.