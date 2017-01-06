На Новый год от петард в Херсоне пострадало двое детей

В первые дни января в городскую клиническую больницу им. А. и О. Тропиных было два обращения, связанных с фейерверками, – в обоих случаях у мужчин переломы и ожоги пальцев рук. Также от петард пострадало двое детей. Один ребёнок поступил с незначительной травмой органа зрения в связи с попаданием в глаз окалины от взорвавшейся петарды. А у второго – 8-летнего мальчика из Новой Каховки – диагностировано непроникающее ранение глаза (из-за взрыва петарды, помещённой в стеклянную бутылку), которое потребовало оперативного вмешательства.

К счастью, зрение ребёнку удалось сохранить.

Об этом в Facebook сообщила журналист Татьяна Кондакова.