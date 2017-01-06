У Херсоні СБУ затримала на хабарі чиновника Держсільгоспінспекції

Головного інспектора відділу технічного нагляду управління Держсільгоспінспекції Херсонщини затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою. Чиновник вимагав від підприємця 20 тис. гривень за нестворення перешкод під час реєстрації сільгосптехніки та видачі техпаспорту. Оперативники спецслужби затримали здирника під час одержання неправомірної вигоди. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Тривають слідчі дії.

Прес-центр СБ України