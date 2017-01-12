Херсонские патрульные вернули потерянные ключи гражданину Канады

10 января около 10 утра в херсонском парке Славы патрульные обнаружили связку ключей. Инспекторы обошли парк и опросили прохожих. Правоохранителям удалось установить владельца ключей. Им оказался гражданин Канады, который отдыхал в парке со своей семьей. Потерянные ключи вернули благодарному хозяину.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Херсона в Facebook