Херсонские патрульные вернули потерянные ключи гражданину Канады

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15977307_1010337442405147_1525391914819082136_n10 января около 10 утра в херсонском парке Славы патрульные обнаружили связку ключей. Инспекторы обошли парк и опросили прохожих. Правоохранителям удалось установить владельца ключей. Им оказался гражданин Канады, который отдыхал в парке со своей семьей. Потерянные ключи вернули благодарному хозяину.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Херсона в Facebook

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One thought on “Херсонские патрульные вернули потерянные ключи гражданину Канады

  1. Ну просто молодцы! Вот как надо работать! На нарушающих закон и курящих на остановках, на припаркованные на тех же остановка такси посностью насрать, а вот ключи вернуть – это они готовы всегда…

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