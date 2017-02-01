Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування 

Фахівці Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області нагадують учасникам бойових дій про те, що держава гарантує їм право на безоплатне санаторно-курортне лікування, адже в Україні успішно функціонує мережа лікувально-профілактичних закладів, які надають громадянам низку послуг. Санаторно-курортне лікування є одним із видів лікувально-профілактичної допомоги, пов’язаної з використанням природних лікувальних факторів (мінеральні води, лікувальні грязі, сприятливий клімат тощо).

Отже, кожному учаснику бойових дій Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування. При цьому механізм забезпечення цією пільгою визначено «Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200.

Куди звертатися:

до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік (для осіб, що переселилися з тимчасово окупованої території).

Адреси розташування управлінь праці та соціального захисту населення районних у місті Херсоні рад:

• Дніпровський район: вул. Перекопська, 166; тел. 35-49-99

• Суворовський район: вул. Маяковського, 8; тел. 22-32-24

• Корабельний район: вул. Суворова, 29; тел. 22-96-79

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи міських рад забезпечують осіб безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів відповідно до цього Порядку згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості та в міру надходження путівок:

1) учасників бойових дій – щороку строком на 18-21 день;

2) інвалідів війни – позачергово щороку строком на 18-21 день;

3) інвалідів із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) – відповідно до медичних рекомендацій, з них:

I та II груп – до санаторіїв спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів;

III групи – до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням строком на 18-21 день.

Для взяття на облік особа чи її законний представник подає заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни та документ, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

Таким документом може бути один із нижчезазначених (оригінал або його копія):

– наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інший документ, який підтверджує залучення керівництвом антитерористичної операції особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

– довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, згідно з додатком 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;

– рішення відомчої (міжвідомчої) комісії про встановлення особі статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

– довідка про обставини травми (для осіб, які отримали поранення внаслідок бойових дій в районі проведення антитерористичної операції);

– витяг із протоколу засідання центральної військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця (для осіб, яким встановлено інвалідність).

У разі неможливості учасника АТО надати один із вказаних документів, структурний підрозділ соціального захисту населення може надіслати до Служби запит, до якого додає список осіб даного регіону, для отримання інформації з Єдиного державного реєстру учасників АТО щодо встановлення таким особам статусу учасника бойових дій.

Під час подання копій посвідчень, передбачених абзацом першим пункту 5 Порядку, особи надають їх оригінали для огляду.

Громадяни, що супроводжують інвалідів I групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), яким відповідно до висновку лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога, забезпечуються путівками без лікування. У разі, якщо інвалід I групи здатний обслуговувати себе самостійно, видається відповідна довідка лікувально-профілактичного закладу.

Слід зазначити, що у випадку, коли особа має право на забезпечення путівкою за кількома законами, їй надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них. Окрім того, особа, яка перебуває на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням в органах соціального захисту населення, але поточного року одержала безоплатну путівку, знімається з обліку. Забороняється поділ путівки та передача її іншій особі.

