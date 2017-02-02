Херсонці зібрали понад 5 тонн гуманітарної допомоги для акції «Допоможемо воїнам АТО»

Наприкінці січня у Херсоні за ініціативи колективу програми «Починайте ранок з нами» ТРК «Скіфія» відбулась акція «Допоможемо воїнам АТО». У неї взяли участь педагогічні, батьківські та учнівські колективи 37 загальноосвітніх навчальних закладів (1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 , 13, 14, 16, 18, 20, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 57, Академічний ліцей ХДУ, ЦОМ, ХАБАД ), 23 дитячих садочків (№№ 5, 7, 11, 13, 16, 18, 20, 24, 28, 31, 33, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 50, 53, 67, 79, 85, 87 ) та 4 позашкільних закладів (ПДЮТ, ЦПР, ДЮКПФ №6, ЦДЮ). Участь у підготовці для відправлення подарунків взяв колектив Палацу дитячої та юнацької творчості, а також почесна громадянка Херсона Катерина Корчагіна.

Упродовж 3 днів акції у ній взяли участь близько 14 тис. херсонців, які зібрали понад 5 тонн гуманітарної допомоги.

Найбільш активну участь в акції взяли спеціалізовані школи № 30, №27, 12, гімназії № 1, №3, № 6, № 20, Академічний ліцей ХДУ, загальноосвітні школи № 46, № 48, №38, №31, №55, № 32, 53, 18, НВК №9, дитячі садочки №20, № 31, № 46,№ 47, № 38.

Посилки з теплими речами, трав’яним чаєм, медом і консервацією для захисників Вітчизни були привезені до Палацу дитячої та юнацької творчості.

Колективи шкіл написали листи воїнам, намалювали малюнки з побажаннями здоров’я, добра та миру, повідомляється на сайті Херсонської міської ради.