Новокаховская легкоатлетка удачно выступила на чемпионате Украины

С 30 января по 1 февраля в Запорожье проходил чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении среди юношества. Новую Каховку на турнире представляла спортсменка ДЮСШ Новокаховского горсовета Мария Горелова. Мария выступала в пятиборье (бег 60 м, прыжок в высоту, прыжок в длину, толкание ядра, бег 800 м).

На протяжении всего чемпионата спортсменка показала следующие результаты:

Бег 60 м – 9,59 с (7 место),

Прыжки в высоту – 1,62 м (3 место),

Толкание ядра – 9,23 м (9 место),

Прыжок в длину – 5,08 м (3 место),

Бег 800 м – 2: 37.07 (6 место).

По итогам соревнований, набрав 3 217 очков, Мария заняла почетное 4 место.

По материалам: НК Онлайн