«Поетична шафа» собирает херсонских поэтов и писателей

5 февраля состоится встреча херсонских мастеров слова "Поетична шафа". Мероприятие традиционно будет проходить в формате «свободный микрофон». Все желающие смогут прочитать свои любимые поэтические или прозаические строки. Можно готовить не только свои, но и стихи любимых писателей.
Также пришедших херсонцев ждет:
- концертная программа,
- выставки картин и книг,
- "бесконечный стих",
- "ящик пожеланий" и еще много интересного!
Поэты, прозаики, готовьтесь к батлу – лучший получит супер-приз!
Начало поэтического вечера в 18:00 в кафе "Чайна карта" (ул. Суворова, 32)
Мероприятие будет проходить при поддержке Херсонской ОО «ФРИ» и Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. М. Кулиша.
По материалам: 0552.ua