«Поетична шафа» собирает херсонских поэтов и писателей

5 февраля состоится встреча херсонских мастеров слова "Поетична шафа". Мероприятие традиционно будет проходить в формате «свободный микрофон». Все желающие смогут прочитать свои любимые поэтические или прозаические строки. Можно готовить не только свои, но и стихи любимых писателей.

Также пришедших херсонцев ждет:

концертная программа,

выставки картин и книг,

"бесконечный стих",

"ящик пожеланий" и еще много интересного!

Поэты, прозаики, готовьтесь к батлу – лучший получит супер-приз!

Начало поэтического вечера в 18:00 в кафе "Чайна карта" (ул. Суворова, 32)

Мероприятие будет проходить при поддержке Херсонской ОО «ФРИ» и Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. М. Кулиша.

По материалам: 0552.ua