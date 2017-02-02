«Поетична шафа» собирает херсонских поэтов и писателей

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picturepicture_4848791159134_668855 февраля состоится встреча херсонских мастеров слова "Поетична шафа". Мероприятие традиционно будет проходить в формате «свободный микрофон». Все желающие смогут прочитать свои любимые поэтические или прозаические строки. Можно готовить не только свои, но и стихи любимых писателей.

Также пришедших херсонцев ждет:

  • концертная программа, 
  • выставки картин и книг, 
  • "бесконечный стих", 
  • "ящик пожеланий" и еще много интересного!

Поэты, прозаики, готовьтесь к батлу – лучший получит супер-приз!

Начало поэтического вечера в 18:00 в кафе "Чайна карта" (ул. Суворова, 32)

Мероприятие будет проходить при поддержке Херсонской ОО «ФРИ» и Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. М. Кулиша.

По материалам: 0552.ua

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