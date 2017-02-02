Херсонські рятувальники відкривали двері квартири, де залишився 1,5-річний хлопчик

31 січня об 11:36 до Служби порятунку зателефонувала херсонка, яка повідомила, що вона не може відкрити двері до квартири, де залишився без нагляду її 1,5-річний син. На вул. Вазова відразу було направлено співробітників Аварійно-рятувального загону спецпризначення. На місці рятувальники дізналися, що мама ненадовго вийшла з квартири, а син зачинив двері на засув. На зволікання часу не було: налякана дитина плакала, мама нервувала. Тоді за допомогою спецінструменту рятувальники відкрили вхідні двері і мама, підхопивши дитя на руки, вже разом з татом, який приїхав з роботи, заспокоїли малечу.

ГУ ДСНС України у Херсонській області