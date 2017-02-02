Херсонські школярі перемогли у військово-спортивному турнірі в Фастові

27-30 січня у м. Фастів відбувся Відкритий всеукраїнський військово-спортивний турнір «Бойова готовність», присвячений пам’яті загиблого воїна АТО Івана Ступака. Метою заходу було формування у молоді патріотичної свідомості і національної гідності, популяризації серед молоді військової служби і готовності захищати Україну, підвищення престижу служби у лавах Збройних сил України, залучення молоді до здорового способу життя і занять прикладними видами спорту. Участь у турнір івзяли учні загальноосвітнього навчально-виховного комплексу № 11 Херсонської міськради.

А саме – вихованці гуртка військово-патріотичного напряму «Джура» КЗ «Центр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді» обласної ради. Сергій Уханов, Дмитро Вальчук, Ярослав Власенко, Владислав Філенко, Олександр Мунтян в напруженій боротьбі показали високій рівень своєї майстерності та посіли відповідні місця.

Перший заступник голови Херсонської ОДА Валентина Січова привітала маленьких переможців та вручила сертифікати і грамоти учасникам турніру.

Крім того, учнів з перемогою привітав голова ГО «Товариство воїнів-учасників, ветеранів АТО на Сході України» Андрій Марчук, який вручив учасникам команди грамоти ГО «Товариство воїнів-учасників, ветеранів АТО на Сході України».

Захід проводився з метою розвитку національно-патріотичного руху, вдосконалення методів військово-патріотичного виховання, підняття престижу військової служби і підготовки молоді до захисту України, а також вшанування пам’яті і формування ціннісних орієнтирів та громадянської свідомості на прикладі мужності і героїзму загиблого в АТО фастівчанина – командира 2-ої роти 25-го батальйону територіальної оборони Івана Ступака та усіх, хто віддав своє життя на захист України.

Виховання кращих якостей захисника, підготовка молоді до виконання конституційного обов’язку, морального та фізичного загартування майбутніх захисників країни – те, задля чого багато років працюють клуби військово-патріотичного виховання молоді, повідомляється на сайті Херсонької ОДА.