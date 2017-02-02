Житель Херсонщины пытался продать штык-нож через Интернет

В Каховский отдел полиции поступило сообщение, что на одном из сайтов житель Каховки разместил объявление о продаже штык-ножа по цене 550 гривен. Во время проверки информация подтвердилась. Сотрудники полиции задержали мужчину на автостанции при попытке сбыта холодного оружия. 42-летний мужчина пояснил, что штык-нож к винтовке якобы нашел в сосновом бору во время прогулки. Каховчанин очень нуждался в деньгах, поэтому решил продать находку. Сотрудники полиции изъяли штык-нож и направили его на исследование. Оперативники проверяют связи мужчины и канал попадания к нему холодного оружия.

Как сообщил заместитель начальника Каховского отдела полиции АндрейЧонка, открыто уголовное производство по ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» (наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 120 до 240, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишением свободы на срок до 3 лет).

Отдел коммуникации полиции Херсонской области