Херсонские экологи насчитали убытков за загрязнение Днепра у Антоновки на 130 тыс. гривен

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1424344198_untitled-3646Херсонские экоинспекторы провели проверку соблюдения требований природоохранного законодательства на территории Антоновского поссовета. В Антоновке на берегу Днепра и в направлении вниз до уреза воды обнаружены участки засоренные строительными отходами, сообщает пресс-служба облуправления Госэкоинспекции. По расчетам ведомства, убытки составляют почти 130 тыс. грн. Для принятия соответствующих мер реагирования материалы проверки направлены в полицию и прокуратуру.

По материалам: Гривна. Новый формат

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