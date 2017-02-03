В аеропорту Херсона прикордонники виявили іноземця з підробленими документами

Учора прикордонники Херсонського загону в аеропорту Херсона виявили порушника – громадянина Таджикистану. Він прибув рейсом із Туреччини. Під час проходження паспортного контролю прикордонники Херсонського загону встановили, що цьому громадянину заборонено в’їзд на територію України. Також в ході поглибленого вивчення документа охоронці кордону встановили, що закордонний паспорт громадянина Таджикистану підроблений. Сьогодні іноземця буде повернено зворотним рейсом, а підроблений паспорт вилучено встановленим порядком.

Загалом з початку року військовослужбовці Херсонського загону під час здійснення прикордонного контролю виявили 5 підроблених паспортних документів.

Держпогранслужба України