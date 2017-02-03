В зону АТО отправились 9 херсонских спасателей

9 херсонских спасателей отправили в командировку на восток на 1,5 месяца. Это 7 сотрудников аварийно-спасательного отряда специального назначения – пиротехники, выполняющие задачи по разминированию (уехали со своими бронежилетами, касками и миноискателями), и 2 инженера с автокраном, использующимся при разборе завалов. Еще 2 управленца будут координировать работу при штабе АТО.

Как сообщил начальник облУМЧС Сергей Черный, в Авдеевку отправился также служебный «КАМАЗ» с двумя сменными водителями. Они повезли продукты и теплые вещи, собранные херсонцами в качестве гуманитарной помощи.

По материалам: Херсонцы