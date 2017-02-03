Два бойца из Херсонской области награждены орденом “За мужество”. Посмертно

Наши земляки, бойцы АТО Дмитрий Клименко и Андрей Байбуз указом Президента Украины награждены орденом "За мужество" III степени. Посмертно. В указе говорится: "За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге". Дмитрий Клименко – солдат, стрелок-санитар, боец 54 отдельной механизированной бригады. Дмитрию было 36 лет. 41-летний Андрей Байбуз – солдат 54 отдельной механизированной бригады. Оба бойца погибли 18 декабря 2016 года во время боя на Светлодарск дуге в Донецкой области.

По материалам: 0552.ua