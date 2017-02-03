Херсонские боксеры провели первые бои на V Всеукраинском турнире по боксу памяти А. Скичко

Херсонские боксеры провели первые бои на V Всеукраинском турнире по боксу памяти Алексея Скичко, который проходит в Александрии (Кировоградская область). Мирослав Ищенко единогласным решением судей одержал победу над Дмитрием Ганицким из Броваров в весовой категории до 69 кг. В этой же весовой категории Дмитрий Щербина в напряженном бою с разногласием судей уступил местному боксеру Константину Фоменко. Тигран Гаспарянц единогласным решением судей уступил Эльману Махмудову из Полтавы в весовой категории до 60 кг.

Сергей Мерзлый единогласным решением судей уступил Дмитрию Пить из Кировограда в весовой категории до 81 кг. Сегодня, 3 феваля, в полуфинальных боях за нашу область будут боксировать Мирослав Ищенко и Егор Плетенкин, сообщает Херсонская облатсная федерация бокса.

По материалам: 0552.ua