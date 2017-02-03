Коллектив херсонской больницы закупил медпрепараты для жителей Авдеевки

Напомним, утром 29 января в районе Авдеевки в Донецкой области обострились боевые действия. Из-за обстрелов боевиков нарушено тепло- и энергоснабжение города, приостановил работу коксохимический завод. В ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. На средства, собранные коллективом больницы им. А. и О. Тропиных, были закуплены медпрепараты на сумме 3548 грн (противовирусные, противопростудные, антибактериальные и антисептические средства) и переданы в Херсонскую областную базу специального медснабжения.

Оттуда будут доставлены пострадавшим. Об этом сообщает журналист Татьяна Кондакова.

По материалам: 0552.ua