Коллектив херсонской больницы закупил медпрепараты для жителей Авдеевки

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tablets-1796506_960_720Напомним, утром 29 января в районе Авдеевки в Донецкой области обострились боевые действия. Из-за обстрелов боевиков нарушено тепло- и энергоснабжение города, приостановил работу коксохимический завод. В ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. На средства, собранные коллективом больницы им. А. и О. Тропиных, были закуплены медпрепараты на сумме 3548 грн (противовирусные, противопростудные, антибактериальные и антисептические средства) и переданы в Херсонскую областную базу специального медснабжения.

Оттуда будут доставлены пострадавшим. Об этом сообщает журналист Татьяна Кондакова.

По материалам: 0552.ua

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